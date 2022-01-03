Что произошло за сутки: понедельник, 3 января

Совместное заявление пяти ядерных держав, телефонный разговор президентов США и Украины, протесты в Казахстане из-за цен на сжиженный газ, а также российские инвесторы в Кабуле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- В РФ за последние сутки выявили 16 343 новых случаев коронавируса, это минимальное с 17 июня 2021 года количество новых заболевших COVID-19. Умерли за сутки 835 пациентов.

- Президенты США и Украины в воскресенье вечером провели первый в 2022 году телефонный разговор. Он состоялся через три дня после беседы американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора, который длился более полутора часов, Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Вашингтон будет принимать касающиеся партнеров решения только с их ведома, а также заверил в готовности США вместе с союзниками решительно отреагировать в случае нападения РФ на Украину. Байден поддержал меры по деэскалации напряженности в Донбассе и реализации Минских соглашений, выступил в поддержку Нормандского формата.

- На западе Казахстана, в Мангистауской области, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ. С 1 января они выросли с 60 до 120 тенге за литр (с 10 рублей до 20 рублей). По данным местных СМИ, митинги проходили в областном центре Актау, в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона. В Алматы был перекрыт доступ к площади Республики, в этом районе с перебоями работал мобильный интернет. В Актау собравшиеся на площади перед зданием областной администрации скандируют "Газ 50", требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как сначала пообещали власти. В областной центр отправится правительственная комиссия во главе с вице-премьером страны. Министр энергетики заявил, что у правительства пока нет возможности пойти навстречу требованиям протестующих. СМИ сообщили, что в аэропорт Актау прибыли два военно-транспортных самолета, а в самом городе отключен от электроснабжения район площади перед зданием администрации, где проходит митинг.

- Пять ядерных держав – Китай, Россия, Великобритания, США, Франция – выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. МИД РФ рассчитывает, что это заявление поможет снизить международную напряженность.

- Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение российского "Газпрома" на европейском рынке газа. По мнению украинской стороны, оно является причиной рекордного роста цен на газ в Европе.

- Туристический автобус с российскими туристами столкнулся с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии. В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Пострадал 41 пассажир автобуса – все граждане РФ. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

- Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче.

- В Кабуле с совместной делегацией афганских и российских инвесторов встретился заместитель премьер-министра правительства движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) мавлави Абдул Салам Ханафи.

- Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров.