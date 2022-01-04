Выборы президента Италии назначены на 24 января

За пост поборются нынешний премьер Марио Драги и бывший глава правительства Сильвио Берлускони

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Италии назначила заседание для голосования за нового президента страны на 24 января. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Основная борьба развернется между премьер-министром Марио Драги и экс-премьером Сильвио Берлускони. Ожидается, что голосование продлится несколько дней, оно пройдет в несколько туров.

Полномочия нынешнего президента Италии Серджио Маттареллу истекают 3 февраля. Ему 80 лет, он отказался от попытки переизбраться на второй срок.

Должность президента в Италии носит в основном церемониальный характер, однако к мнению президента могут прибегнуть в случае возникновения сложных политических вопросов, отмечает агентство.

Маттарелла поручил Драги, экономисту, экс-главе ЕЦБ, сформировать правительство Италии на фоне политического кризиса в правящей коалиции. Тот кризис тогда привел к отставке с поста премьера Джузеппе Конте. В итоге у Драги получилось сформировать правительство, и в феврале 2021 года оно приступило к работе.

Драги в конце 2021 года провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что считает выполненными возложенные на него задачи - борьбу с пандемией и обеспечение финансирования ЕС для плана восстановления Италии, и заявил о готовности стать президентом и переехать в Квиринальский дворец. Левоцентристская Демократическая партия, которую, согласно последним опросам, поддерживают порядка 20% итальянцев, поддержала выдвижение на этот пост Драги.

Правоцентристы, опережающие левые партии, поддерживают на эту должность кандидатуру Берлускони. Берлускони до сих пор активно участвует в итальянской политической жизни. Он возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия". Однако, в последнее время у бывшего премьера участились проблемы со здоровьем. В 2021 году он уже несколько раз попадал в больницу.