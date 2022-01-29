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Серджо Маттарелла победил на президентских выборах в Италии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Победу на президентских выборах в Италии одержал в субботу нынешний президент страны Серджо Маттарелла, к которому ранее обратился с просьбой вновь занять этот пост председатель совета министров Марио Драги.

Трансляцию вел итальянский телеканал РАИ.

Маттарелла в восьмом туре набрал 759 голосов депутатов парламента, что дает ему право занять президентский пост во второй раз.

Ранее представители парламентских партий Италии согласовали кандидатуру Маттареллы и обратились к нему с просьбой вновь занять президентский пост.

Маттарелла, которому 80 лет, в политике с 1980 года, занимал различные государственные должности - министра по связям с парламентом, министра просвещения, заместителя председателя совета министров, министра обороны, также он был судьей конституционного суда Италии.

Должность президента в Италии носит в основном церемониальный характер, однако к мнению президента могут прибегнуть в случае возникновения сложных политических вопросов.

Италия Серджо Маттарелла

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