Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Король и королева Швеции заразились COVID-19 после трех прививок

Король и королева Швеции заразились COVID-19 после трех прививок
Фото: Ole Jensen/Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия сдали положительный тест на коронавирус COVID-19, заболевание протекает в легкой форме, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в легкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении.

В конце 2021 года в Швеции выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки - свыше 11,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали более 1,3 млн зараженных, скончались более 15,2 тыс. человек.

Швеция король Карл XVI Густав королева Сильвия

Новости по теме

Новости

ОПЕК+ сохранил план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале

Власти Казахстана удовлетворят требования митингующих о снижении цен на газ

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за коронавируса

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за коронавируса

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

В Алматы из-за угрозы протестов перекрыли площадь Республики

Работники автопарка в Актау присоединились к митингу против роста цен на газ

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

В Мангистауской области Казахстана могут ввести лимиты на отпуск газа физлицам

Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });