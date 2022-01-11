Премьер Швеции заявила об историческом всплеске COVID-19 в стране

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Швеции с пятницы зарегистрировали 70 641 случай заражения коронавирусом, сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон и констатировала, что ситуация ухудшилась. Ее цитирует Guardian.

"Уровень заболеваемости в Швеции находится на исторически высоком уровне", - отметила премьер.

За тот же период в стране умерли 54 заболевших.

10 января правительство объявило об ужесточении со среды ковид-ограничений: взрослым рекомендовано по возможности работать из дома, собрания и вечеринки ограничивать восемью участниками, а общепиту придется закрываться в 23:00.

С начала пандемии в Швеции выявили 1 487 291 случаев заражения коронавирусом, умерли 15 385 заразившихся. Швецию от прочих европейских стран отличал особый подход к борьбе с пандемией: на первых порах в стране не вводили жестких ограничений, рассчитывая на сознательность граждан и выполнение ими правил гигиены и требований по социальному дистанцированию.