Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

Премьер Швеции заявила об историческом всплеске COVID-19 в стране

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Швеции с пятницы зарегистрировали 70 641 случай заражения коронавирусом, сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон и констатировала, что ситуация ухудшилась. Ее цитирует Guardian.

"Уровень заболеваемости в Швеции находится на исторически высоком уровне", - отметила премьер.

За тот же период в стране умерли 54 заболевших.

10 января правительство объявило об ужесточении со среды ковид-ограничений: взрослым рекомендовано по возможности работать из дома, собрания и вечеринки ограничивать восемью участниками, а общепиту придется закрываться в 23:00.

С начала пандемии в Швеции выявили 1 487 291 случаев заражения коронавирусом, умерли 15 385 заразившихся. Швецию от прочих европейских стран отличал особый подход к борьбе с пандемией: на первых порах в стране не вводили жестких ограничений, рассчитывая на сознательность граждан и выполнение ими правил гигиены и требований по социальному дистанцированию.

Хроника коронавируса. Январь.

11
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
Швеция коронавирус Магдалена Андерссон

Новости по теме

Новости

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Массовые протесты в Казахстане

Сформирован новый состав правительства Казахстана

Сформирован новый состав правительства Казахстана
Пандемия коронавируса

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отправлена в колонию

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отправлена в колонию

EMA дало положительное заключение на процедуру клинических исследований "Спутника V"

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев. Обобщение

В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев. Обобщение

В США за сутки выявили рекордный прирост случаев заражения COVID-19

В США за сутки выявили рекордный прирост случаев заражения COVID-19

В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам

В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });