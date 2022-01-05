В Алматы и на западе Казахстана вводится комендантский час

Москва. 5 января. INTERFAX.RU -

В Алматы и Мангистауской области (на западе Казахстана) на период действия режима чрезвычайного положения, до 19 января, будет введен комендантский час, говорится в указе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Указ опубликован на сайте президента.

В документе отмечается, что на период действия чрезвычайного положения (до 00:00 19 января) комендантский час вводится в Алматы и Мангистауской области с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.

Президент распорядился усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

На время действия режима ЧП также поручено обеспечить проверку документов, личный досмотр, транспортных средств; ограничить въезд в город Алматы и в Мангистаускую область, а также выезд.

Запрещается проводить мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки.

Не допускается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ.

У физических лиц будут временно изыматься оружие и боеприпасы, ядовитые вещества.

Комендантом Алматы указом назначен начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, Мангистауской области - начальник департамента полиции области Жанарбек Бактыбаев.