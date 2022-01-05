В Казахстане ввели режим ЧП в еще одном регионе страны

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, "в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан", в целях "восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года".

На период действия чрезвычайного положения в Алматинской области вводится комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.

На период режима ЧП создается комендатура Алматинской области. Комендантом назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

Во время ЧП в области будет усилена охрана общественного порядка, устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, ограничивается въезд в регион, а также выезд из него.

Запрещены мирные собрания, забастовки, массовые мероприятия.

Вводится запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции.

Согласно указу, также нужно временно изъять у физлиц оружие и боеприпасы, ядовитые вещества. У юрлиц, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также поручается изъять боевую и учебную военную технику, взрывчатые и радиоактивные вещества.

Документом предусматривается введение полномочий для правительства по выделению средств из резерва кабмина для обеспечения режима ЧП.

Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области сроком до 19 января.

Как сообщалось, начавшиеся в воскресенье в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. В Алматы во вторник сотни человек прошли по улицам города, дойдя до площади Республики. Здесь произошло противостояние демонстрантов и силовиков. Против участников акции были применены спецсредства.

Утром в среду правительство страны было отправлено в отставку.