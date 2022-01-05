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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Японии считают, что КНДР, возможно, запустила баллистическую ракету

Токио. 5 января. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила, предположительно, баллистическую ракету, сообщают японские СМИ со ссылкой на правительство.

Правительство Японии заявило в среду, что Северная Корея запустила нечто, похожее на баллистическую ракету.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Южнокорейские военные чиновники работают со своими американскими коллегами над сбором и анализом информации.

Это первый запуск снаряда с октября прошлого года. Тогда Пхеньян испытал новую баллистическую ракету подводных лодок.

КНДР Япония Южная Корея пуск БРПЛ

Новости

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

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