Что произошло за сутки: среда, 5 января

Продолжающиеся массовые волнения в Казахстане, актуальная статистика по коронавирусу в РФ и резонансное убийство пятилетней девочки в Костроме

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- На фоне массовых протестов в Казахстане, связанных с повышением цен на сжиженный газ, правительство страны ушло в отставку. Кроме того, из-за волнений в ряде регионов Казахстана, в частности, в столице страны Нур-Султане был введен режим чрезвычайного положения. Режим ЧП также был объявлен и в Алма-Ате, где сложилась наиболее серьезная ситуация - там произошли столкновения митингующих с полицией, протестующие штурмовали здание администрации города, которое загорелось после этого. Пожар также вспыхнул и в здании резиденции президента Казахстана в Алма-Ате. Кроме того, протестующие в Алма-Ате захватили аэропорт и разгромили его терминал и Duty Free. На фоне протестов в Алма-Ате и Нур-Султане отключили интернет и телефонную связь. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших и пострадавших в ходе массовых волнений. Токаев также заявил, что возглавил Совет безопасности республики, которым ранее руководил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев, и отныне намерен "действовать максимально жестко". Вспыхнувшие в стране беспорядки, по мнению Токаева, были тщательно спланированы.

- КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Это первый запуск снаряда Северной Кореей с октября прошлого года. Власти Японии и военные Южной Кореи предположили, что Пхеньян запустил баллистическую ракету.

- В России коронавирус за минувшие сутки выявили у 15 772 человек в 84 регионах страны. Кроме того, за сутки умерли 828 пациентов, инфицированных COVID-19. Между тем Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом во всех субъектах РФ, при этом, по данным ведомства, в более чем половине из них показатели остаются выше, чем в среднем по стране.

- В Костроме задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в убийстве пятилетней девочки. Они признались в убийстве. Преступление вызвало большой резонанс - жители Костромы устроили стихийную акцию протеста, а некоторые даже требовали выдать подозреваемых, чтобы устроить над ними самосуд. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту трагедию, заявил, что педофилов-рецидивистов нужно не только наказывать пожизненным лишением свободы - соответствующий законопроект планируют принять в январе, - но и отправлять на тяжелые работы на северные территории.