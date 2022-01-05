В Алматы вновь вспыхнули беспорядки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Алматы вновь вспыхнули беспорядки, площадь Республики перекрыта БТРами, в разных концах города слышны взрывы светошумовых гранат, сообщают агентству "Интерфакс-Казахстан" очевидцы.

По данным источников, скопление агрессивно настроенных молодых людей наблюдается на пересечении ул.Толеби и Восточной объездной дороги, а также в другом конце города - в микрорайоне "Аксай" на Толе би и ул.Момыш-улы. Эти районы оцеплены полицейскими и военными. Оттуда доносятся звуки взрывов и яркие вспышки.

В настоящее время полицейские выставляют кордоны на пересечении улиц аль-Фараби и Назарбаева.

В городе не работает общественный транспорт, остановки переполнены людьми, которые пытаются уехать на работу.