Более 200 человек задержаны в Казахстане в ходе беспорядков

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Казахстане за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек, сообщила пресс-служба МВД республики.

Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

"По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", - добавили в ведомстве.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел.