Токаев отмечает постепенное выправление ситуации после введения режима ЧП

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает постепенное выправление ситуации в Мангистауской области и Алматы после введения в этих регионах режима чрезвычайного положения.

"Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента по итогам совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране.