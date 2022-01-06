Казахстан на 180 дней вводит госрегулирование цен на бензин, дизтопливо, сжиженный газ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Казахстан вводит госрегулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - говорится в информации пресс-службы.

По данным правительства, цены в разных регионах на сжиженный газ будут варьироваться от 50 до 75 тенге за литр.

Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год.

"Введено временное (на 180 дней) государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива", - говорится в информации.

Установлены следующие предельные цены на розничную реализацию бензина с учетом налога на добавленную стоимость: марка АИ-80 - 89 тенге за литр; марки АИ-92 и АИ-93 - 182 тенге за литр; марка АИ-95 - 215 тенге за литр.

Предельные цены на розничную реализацию дизельного топлива (летнее, межсезонное) с учетом НДС установлены в зависимости от региона: от 230 тенге до 260 тенге за литр.

Кроме этого, ускорены подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.