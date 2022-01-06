В Алма-Ате в беспорядках погибли 12 сотрудников правоохранительных органов

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Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более десяти сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе беспорядков в Алма-Ате, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24".

"По состоянию на 13:00 (10:00 по Москве) от рук террористов в городе пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли, а тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой. Последнее, заявляют в комендатуре, прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алматы", - рассказал телеканал.

Ранее первый замглавы Минздрава республики Ажар Гиният заявила, что в результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек.