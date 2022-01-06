Порошенко заявил о планах вернуться на Украину 17 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины, народный депутат и лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в госизмене и содействии терроризму, вернется на Украину 17 января.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в четверг.

20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Письменное уведомление не смогли вручить Порошенко лично, оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.