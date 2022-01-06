В необоснованном завышении цен на сжиженный газ в Казахстане заподозрили шесть компаний

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Расследование в отношении шести компаний по реализации сжиженного газа начато в Казахстане, их подозревают в необоснованном завышении цен, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24".

"В агентстве сообщили о расследовании в отношении 6 оптовых реализаторов сжиженного газа. В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотреблением доминирующим положением на рынке, если их вина подтвердится, то их ждут серьезные штрафы", - сообщил телеканал.

В информации отмечается, что расследование начато, в частности, в отношении АО "КазМунаГаз", АО "Казгермунай", CNPC-Актобемунайгаз, Казахойл.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.