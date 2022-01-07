В Казахстане ограничили продажу сжиженного газа в отдельных регионах

Из-за отключения интернета на АЗС невозможно расплатиться за топливо, объяснили в Минэнерго

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В западных и южных регионах Казахстана введены временные ограничения на продажу сжиженного нефтяного газа, сообщило Минэнерго страны. Массовые протесты в стране начались 2 января из-за резкого роста цен на этот газ, повышение цен уже отменили.

Ограничения в продаже в Минэнерго связали с необходимостью обеспечить меры безопасности на заправках, а также с тем, что не работает интернет и невозможно проводить расчеты за топливо. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что распорядился восстановить доступ к интернету в ряде регионов.

По мере стабилизации ситуации владельцы АЗС восстанавливают продажу газа, добавили в ведомстве.

"Энергетическая отрасль страны функционирует в штатном режиме. Добыча нефти и газа не останавливалась. Наблюдается определенное снижение добычи нефти и газа на Тенгизе, в связи с ограничением вывоза производимой продукции", - говорится в сообщении.

Все три нефтеперерабатывающих завода работают штатно и стабильно и полностью обеспечены нефтью.

Запасов бензина и дизельного топлива достаточно для покрытия 20-дневной потребности, подсчитали в министерстве.

"Теплоснабжение и электроснабжение в регионах республики стабильное. Потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме. Сформирован необходимый запас топлива на электростанциях", - продолжили в пресс-службе.

По данным Минэнерго, максимальное потребление электроэнергии в стране 6 января текущего года составило 13 691 МВт, при этом выработка составила 13 829 МВт.

"Таким образом, потребность в электроэнергии обеспечивается полностью из собственных источников генерации электроэнергии. Персонал энергетических организаций на местах обеспечивает надежную и бесперебойную работу электрических станций и электрических сетей и готов к устранению любых внештатных ситуаций", - отметили в министерстве.