Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Казахстане ограничили продажу сжиженного газа в отдельных регионах

Из-за отключения интернета на АЗС невозможно расплатиться за топливо, объяснили в Минэнерго

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В западных и южных регионах Казахстана введены временные ограничения на продажу сжиженного нефтяного газа, сообщило Минэнерго страны. Массовые протесты в стране начались 2 января из-за резкого роста цен на этот газ, повышение цен уже отменили.

Ограничения в продаже в Минэнерго связали с необходимостью обеспечить меры безопасности на заправках, а также с тем, что не работает интернет и невозможно проводить расчеты за топливо. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что распорядился восстановить доступ к интернету в ряде регионов.

По мере стабилизации ситуации владельцы АЗС восстанавливают продажу газа, добавили в ведомстве.

"Энергетическая отрасль страны функционирует в штатном режиме. Добыча нефти и газа не останавливалась. Наблюдается определенное снижение добычи нефти и газа на Тенгизе, в связи с ограничением вывоза производимой продукции", - говорится в сообщении.

Все три нефтеперерабатывающих завода работают штатно и стабильно и полностью обеспечены нефтью.

Запасов бензина и дизельного топлива достаточно для покрытия 20-дневной потребности, подсчитали в министерстве.

"Теплоснабжение и электроснабжение в регионах республики стабильное. Потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме. Сформирован необходимый запас топлива на электростанциях", - продолжили в пресс-службе.

По данным Минэнерго, максимальное потребление электроэнергии в стране 6 января текущего года составило 13 691 МВт, при этом выработка составила 13 829 МВт.

"Таким образом, потребность в электроэнергии обеспечивается полностью из собственных источников генерации электроэнергии. Персонал энергетических организаций на местах обеспечивает надежную и бесперебойную работу электрических станций и электрических сетей и готов к устранению любых внештатных ситуаций", - отметили в министерстве.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Минэнерго Тенгиз Касым-Жомарт Токаев

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

МВД Казахстана сообщило о 3811 задержанных

Массовые протесты в Казахстане

В Байконуре ввели комендантский час до 19 января

В Байконуре ввели комендантский час до 19 января
Массовые протесты в Казахстане

Токаев дал приказ военным стрелять на поражение

Массовые протесты в Казахстане

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков
Массовые протесты в Казахстане

В администрации Токаева сообщили о попытках захвата телебашни в Алма-Ате

Афганистан во власти талибов

Посол Китая сообщил об отправке гумпомощи 200 семьям в Афганистане

Массовые протесты в Казахстане

В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан

В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан

Что случилось этой ночью: пятница, 7 января

Массовые протесты в Казахстане

Журналисты казахстанского телеканала попали под обстрел в Алма-Ате

Массовые протесты в Казахстане

На въезде в Нур-Султан пресекли факты незаконного ввоза оружия

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });