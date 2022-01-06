Боррель подтвердил Украине поддержку ЕС против внешних угроз

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Во время своей поездки на Украину 4-6 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил Киеву поддержку Евросоюзом против внешних угроз, говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"В ходе визита высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель подтвердил, что Европейский союз остается самым надежным партнером Украины в это критическое время, и заверил в постоянной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в свете наращивания Россией военной мощи близ украинской границы", - отмечается в документе ЕВС, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Посетив восток страны и линию соприкосновения, Боррель вновь напомнил, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и дорого обойдется России". Он подчеркнул координацию ЕС с США, НАТО и другими партнерами-единомышленниками по вопросу политики в отношении Украины. Глава дипломатии ЕС, согласно коммюнике, указал на "необходимость немедленной деэскалации напряженности и полного выполнения Минских соглашений". Он также выразил поддержку усилиям по урегулированию конфликтов трехсторонней контактной группы и "нормандского формата".

"Высокий представитель Боррель подтвердил, что в Европе не может быть безопасности без безопасности Украины, и любые дискуссии о европейской и украинской безопасности должны включать Европейский союз и Украину", - сказано в коммюнике ЕВС.

В документе также сообщается, что в ходе встречи в Киеве с премьер-министром Денисом Шмыгалем, глава дипломатии ЕС подчеркнул "важность комплексных реформ как средства повышения устойчивости Украины в рамках соглашения об ассоциации". Боррель напомнил о политической поддержке, финансовой и экономической помощи в размере более 17 млрд евро, оказанной Украине с начала конфликта в 2014 году.

В коммюнике отмечается, что этот визит проходил перед неформальным Советом ЕС по иностранным делам (Гимнихом) и неформальным Советом ЕС на уровне министров обороны, которые состоятся на следующей неделе, а также перед началом переговоров между Россией, США и НАТО.