Боррель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили "наращивание военной мощи России вокруг Украины", сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Разговор представителей двух стран прошел после того, как Боррель посетил Украину, в том числе линию соприкосновения на востоке страны.

"Они (Боррель и Блинкен - ИФ) подтвердили поддержку Европейским союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и полного выполнения Минских соглашений", - говорится в распространенном в Брюсселе сообщении ЕВС.

Блинкен и Боррель в ходе разговора отметили, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену".

Стороны обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические обязательства после предложений РФ относительно взглядов на механизмы безопасности в Европе, говорится в сообщении.

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС подтвердили прочность партнерства Соединенных Штатов и Евросоюза и "общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности".

Кроме того, стороны договорились, что "любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского союза".

Во время своей поездки на Украину 4-6 января Боррель подтвердил Киеву поддержку Евросоюзом против внешних угроз.

Посетив восток страны и линию соприкосновения, Боррель вновь напомнил, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и дорого обойдется России". Он подчеркнул координацию ЕС с США, НАТО и другими партнерами-единомышленниками по вопросу политики в отношении Украины.