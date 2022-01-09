Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Боррель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины

Боррель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины
Архивное фото.
Фото: Olivier Matthys / Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили "наращивание военной мощи России вокруг Украины", сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Разговор представителей двух стран прошел после того, как Боррель посетил Украину, в том числе линию соприкосновения на востоке страны.

"Они (Боррель и Блинкен - ИФ) подтвердили поддержку Европейским союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и полного выполнения Минских соглашений", - говорится в распространенном в Брюсселе сообщении ЕВС.

Блинкен и Боррель в ходе разговора отметили, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену".

Стороны обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические обязательства после предложений РФ относительно взглядов на механизмы безопасности в Европе, говорится в сообщении.

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС подтвердили прочность партнерства Соединенных Штатов и Евросоюза и "общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности".

Кроме того, стороны договорились, что "любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского союза".

Во время своей поездки на Украину 4-6 января Боррель подтвердил Киеву поддержку Евросоюзом против внешних угроз.

Посетив восток страны и линию соприкосновения, Боррель вновь напомнил, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и дорого обойдется России". Он подчеркнул координацию ЕС с США, НАТО и другими партнерами-единомышленниками по вопросу политики в отношении Украины.

США ЕС Жозеп Боррель Энтони Блинкен Украина

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

В ОДКБ указали, что миротворцы были отправлены в Казахстан в рамках международных норм

В ОДКБ указали, что миротворцы были отправлены в Казахстан в рамках международных норм

"Роскосмос" доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов

Что произошло за день: суббота, 8 января

Ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет

Иран обновил санкционный список американских чиновников

Массовые протесты в Казахстане

МИД РФ заявил об отсутствии в Казахстане пострадавших россиян

МИД РФ заявил об отсутствии в Казахстане пострадавших россиян
Массовые протесты в Казахстане

Российские самолеты более чем 20 рейсами перебросят десантников из Иваново в Казахстан

В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT

Массовые протесты в Казахстане

Токаев снял Абдымомунова с поста замсекретаря Совбеза Казахстана

Массовые протесты в Казахстане

В казахстанском Костанае задержали около 700 нарушителей порядка

В казахстанском Костанае задержали около 700 нарушителей порядка
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });