Белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76 прибыли в Казахстан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76, сообщил телеканал "Мир 24".

"В Казахстан прибыли белорусские миротворцы, подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота Витебских бойцов-десантников", - говорится в сообщении телеканала.

В состав входят только военнослужащие-контрактники.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.