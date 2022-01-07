США потребовали от властей Казахстана ответа на вопрос о развертывании сил ОДКБ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США надеется получить от властей Казахстана аргументированный ответ на то, чем была вызвана необходимость ввода в страну миротворческого контингента ОДКБ после сообщений о вмешательстве в события внешних сил.

"Что касается развертывания сил ОДКБ, мы предоставим в первую очередь ответить на эти вопросы правительству Казахстана", - заявил журналистам официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, у самих Соединенных Штатов "есть вопросы по поводу этого развертывания".

"Мы оставляем за правительством Казахстана право высказаться по поводу его аргументации, обоснования размещения иностранных войск на его территории", - сказал дипломат.

Он пояснил, что, по мнению Вашингтона, "Казахстан, правительство Казахстана, располагает ресурсами, имеет свои собственные ресурсы и является правительством, которое хорошо укреплено". Прайс подчеркнул, что США "будут очень внимательно следить за любыми нарушениями прав человека и любыми усилиями или действиями со стороны иностранных сил по захвату казахстанских учреждений".

В то же время, представитель госдепа заявил: "Мы надеемся, что правительство Казахстана вскоре сможет решить проблемы, которые носят фундаментальный экономический и политический характер. И, как партнер народа и правительства Казахстана, Соединенные Штаты готовы и желают продолжать сотрудничать с казахстанскими властями и казахстанским народом на этом фронте".

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.