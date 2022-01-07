США и Япония назвали Китай источником проблем в глобальном масштабе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В США и Японии обеспокоены политикой Китая, которая создает проблемы в регионе и в мире в целом, говорится в совместном заявлении сторон по итогам виртуальной встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

"Министры выразили обеспокоенность тем, что продолжающиеся усилия Китая, направленные на подрыв основанного на правилах порядка, создают политические, экономические, военные и технологические проблемы для региона и всего мира", - говорится в документе, распространенном госдепартаментом США.

В нем отмечается, что стороны "решили работать сообща, чтобы сдерживать и, при необходимости, реагировать на дестабилизирующую деятельность в регионе".

США "подтвердили решительную солидарность с Японией в противодействии любым односторонним действиям (Китая - ИФ)" в отношении островов Сенкаку (китайское название Дяоюдао), - архипелага в Восточно-Китайском море, принадлежность которого оспаривают Китай и Япония. Министры также отметили, что "решительно возражают против незаконных морских претензий Китая, милитаризации и принудительной деятельности в Южно-Китайском море".

Они "выразили серьезную и постоянную озабоченность проблемами прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге".

Также в заявлении говорится, что министры высказались в пользу полной денуклеаризации Корейского полуострова, приветствовали более активное участие в делах Индо-Тихоокеанского региона европейских партнеров и союзников, включая Соединенное Королевство, Францию, Германию и Нидерланды, а также через ЕС и НАТО.

В целом Вашингтон и Токио "подтвердили свою приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону и признали решающую роль американо-японского альянса как краеугольного камня регионального мира, безопасности и процветания", - подчеркивается в заявлении.