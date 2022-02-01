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Директор ФБР предупредил о растущей угрозе экономике Запада со стороны КНР

Директор ФБР предупредил о растущей угрозе экономике Запада со стороны КНР
Кристофер Рэй
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Угроза Западу со стороны Китая становится все более откровенной и разрушительной, заявил директор ФБР Кристофер Рэй, обвинив Пекин в краже американских идей и инноваций, масштабных хакерских атаках, сообщило агентство Associated Press.

Выступая в Президентской библиотеке Рейгана, Рей заявил, что ФБР расследует более 2 тыс. дел о попытках китайского правительства украсть у США информацию или технологии.

"Просто нет страны, которая представляет сегодня более серьезную угрозу для наших идей, инноваций и экономической безопасности, чем Китай", - цитирует Рэя агентство.

По его словам, ФБР "открывает новые дела для противодействия операциям китайской разведки каждые 12 часов", и при этом "китайские правительственные хакеры крадут больше личных и корпоративных данных, чем все остальные страны вместе взятые".

"Я много говорил об этой угрозе с тех пор, как стал директором в 2017 году. Но я хочу сосредоточиться на этом сегодня, потому что эта деятельность вышла на новый уровень - более наглый, более разрушительный, чем когда-либо прежде, и жизненно важно, чтобы мы все вместе сосредоточились на этой угрозе", - заявил директор ФБР.

Как отмечает Associated Press, выступление Рэя продемонстрировало, что даже в то время, когда американская внешняя политика поглощена напряженностью между Россией и Украиной, США продолжают считать Китай самой большой долгосрочной угрозой своей экономической безопасности.

США Китай ФБР Кристофер Рэй

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