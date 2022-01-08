Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СМИ сообщили об изъятии силовиками оружия на юге Казахстана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Задержанные на юге Казахстана раздавали алкоголь и наркотики тем, кто соглашался участвовать в беспорядках, изъяты оружие и боеприпасы, сообщил в субботу гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на комендатуру региона.

"Четырнадцать автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты, оружие и боеприпасы в ходе следственных действий изъяли силовики в Жамбылской области (юг Казахстана - ИФ). Все это было предназначено для совершения террористических атак и массовых беспорядков на территории Тараз и близлежащих районах", - говорится в сообщении канала.

По его данным, в числе задержанных 139 человек. "При них также имелись крупные суммы денег, в том числе в долларах и кыргызских сомах. За счет этих средств планировалось оплачивать преступные действия студентов и маргинальной молодежи. Тем, кто соглашался принимать в них участие, раздавали алкоголь и наркотические вещества", - сообщил "Хабар 24".

Последствия беспорядков в Казахстане

12
Последствия беспорядков в Алма-АтеОбстановка 5 января в Алма-АтеНа митинге 5 января в Алма-АтеВоенные во время контртеррористической операции в Алма-АтеСгоревший пожарный автомобиль в Алма-АтеПожар в здании на площади Республики в Алма-АтеВ Алма-АтеВ Алма-АтеПоследствия погромов в здании мэрии Алма-АтыРазбитые витрины магазина в Алма-АтеРазбитые витрины магазина в Алма-АтеОбстановка в Нур-Султане
Последствия беспорядков в Алма-Ате
Хроника 03 – 08 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

Новости
Массовые протесты в Казахстане

МИД РФ заявил об отсутствии в Казахстане пострадавших россиян

МИД РФ заявил об отсутствии в Казахстане пострадавших россиян
Массовые протесты в Казахстане

Российские самолеты более 20 рейсами перебросят десантников из Иваново в Казахстан

В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT

Массовые протесты в Казахстане

Токаев снял Абдымомунова с поста замсекретаря Совбеза Казахстана

Массовые протесты в Казахстане

В казахстанском Костанае задержали около 700 нарушителей порядка

В казахстанском Костанае задержали около 700 нарушителей порядка

Захарова назвала целенаправленными атаки протестующих в Казахстане на журналистов

Захарова назвала целенаправленными атаки протестующих в Казахстане на журналистов
Массовые протесты в Казахстане

КНБ Казахстана сообщил, что племянник Назарбаева продолжает работать в спецслужбе

Два десятка человек погибли в машинах во время снегопада в Пакистане

Два десятка человек погибли в машинах во время снегопада в Пакистане

Граждан России вывезут из Алма-Аты 9 января военно-транспортной авиацией

Массовые протесты в Казахстане

Президент Казахстана объявил 10 января днем траура по погибшим в беспорядках

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });