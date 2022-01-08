СМИ сообщили об изъятии силовиками оружия на юге Казахстана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Задержанные на юге Казахстана раздавали алкоголь и наркотики тем, кто соглашался участвовать в беспорядках, изъяты оружие и боеприпасы, сообщил в субботу гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на комендатуру региона.

"Четырнадцать автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты, оружие и боеприпасы в ходе следственных действий изъяли силовики в Жамбылской области (юг Казахстана - ИФ). Все это было предназначено для совершения террористических атак и массовых беспорядков на территории Тараз и близлежащих районах", - говорится в сообщении канала.

По его данным, в числе задержанных 139 человек. "При них также имелись крупные суммы денег, в том числе в долларах и кыргызских сомах. За счет этих средств планировалось оплачивать преступные действия студентов и маргинальной молодежи. Тем, кто соглашался принимать в них участие, раздавали алкоголь и наркотические вещества", - сообщил "Хабар 24".