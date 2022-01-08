В Восточном Казахстане задержали 500 участников массовых беспорядков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Восточном Казахстане в массовых беспорядках участвовали около трех тысяч человек, сообщил в субботу гостелеканал "Хабар 24".

Как говорится в его телеграм-канале, 500 участников уже задержаны и дают показания.

Отмечается, что, по данным правоохранительных органов, большинство из них находились под воздействием наркотических веществ и в состоянии алкогольного опьянения. "Хабар 24" сообщил, что "они вели себя агрессивно и нападали на стражей порядка".

Ранее тот же телеканал передал, что на юге Казахстана силовики изъяли оружие и боеприпасы, которые предназначались для беспорядков.