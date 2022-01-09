В Шымкенте полиция задержала около 400 участников беспорядков

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Шымкенте (город на юге Казахстана) задержано около 400 участников беспорядков, сообщает в воскресенье гостелеканал "Хабар 24".

Отмечается, что половина задержанных прибыла в город из других регионов страны. Участники беспорядков стреляли, кидали камни в полицейские учреждения, разграбили торговый центр.

Как отмечается, 45 полицейских получили различные травмы, два сотрудника поступили в отделение реанимации с тяжелыми ранениями, в настоящее время они переведены в палату спецнаблюдения.

"После беспорядков возбуждено 155 административных и 50 уголовных дел", - сообщает телеканал.