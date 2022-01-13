В Шымкенте с начала беспорядков задержаны более 3,5 тыс. человек

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Шымкенте (город республиканского значения на юге Казахстана) с момента начала беспорядков в полицию доставлено 3 тыс. 520 человек, 271 из них арестованы, сообщают местные СМИ со ссылкой на комендатуру города.

"С момента беспорядков в полицию доставлено 3 тысячи 520 граждан. На сегодня 366 граждан привлечены к административной ответственности. В отношении 271-го из них приняты решения об аресте, 40 оштрафованы и 55-и выданы предупреждения", - говорится в опубликованной информации.

По данным комендатуры, ситуация в городе стабилизировалась. Тем не менее, усилена охрана стратегически важных объектов мегаполиса, а на блокпостах, на выезде и въезде, ведется круглосуточное дежурство.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.