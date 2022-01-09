Миротворцы останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки, заявил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, который руководит контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане.

"В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах", - сказал он. По его словам, коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана.

"Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым", - сказал командующий.

Российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ, сообщил Сердюков. "Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в Алма-Ате в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации", - сказал генерал.

По данным МИД РФ, около 1600 граждан хотят воспользоваться вывозными рейсами, чтобы вернуться из Казахстана в Россию.

Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил на брифинге о планах завершить контртеррористическую операцию в стране только с полным уничтожением террористов.

Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тыс. человек, при необходимости её увеличат, сообщил "Интерфаксу" 7 января пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По официальным данным Минобороны РФ, в Казахстан в состав контингента ОДКБ направлены элитные подразделения - 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Численность российского контингента официально не называется.

Минобороны Армении сообщило об отправке в Казахстан миротворческого подразделения из ста военнослужащих. В ведомстве сообщили, что подразделение ВС Армении будет осуществлять исключительно охрану стратегических объектов. Белоруссия направила в Казахстан миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Минобороны РФ в пятницу сообщило о переброске в Казахстан российским военно-транспортным самолетом подразделения миротворческого контингента Таджикистана.