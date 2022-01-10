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В Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в регионах страны.

"В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа, подписанного главой государства Касым-Жомартом Токаевым в субботу, 8 января.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения. В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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