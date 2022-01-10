МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МИД Казахстана заявил, что в беспорядках в стране принимали участие люди с боевым опытом боевого участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

В министерстве считают, что "ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия".

"Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!", - говорится в заявлении.

Также в МИД Казахстана пообещали, что правоохранители проведут масштабное расследование причин беспорядков в стране, итоги которого будут представлены мировому сообществу.

Ранее в понедельник в Казахстане был объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в регионах страны.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения. В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.