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Премьер Киргизии заменит президента страны на внеочередной сессии ОДКБ

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в онлайн режиме вместо президента республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На сессии будет обсужден вопрос о ситуации в Казахстане и мерах по ее нормализации.

В пресс-службе сообщили, что президент Киргизии Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный отпуск.

"Глава государства продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабмина и других государственных органов", - отметили в пресс-службе.

Внеочередной саммит ОДКБ в формате видеоконференцсвязи начнется в понедельник в 10:00 по московскому времени.

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