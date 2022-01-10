В администрации президента Киргизии выявлена вспышка COVID-19

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В администрации президента Киргизии у девяти сотрудников оказались положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус, сообщил источник в киргизском правительстве.

Он уточнил, что речь идет о результатах тестировани в административном здании Дома правительства, где расположен офис президента страны.

"Ранее в руководстве администрации президента Киргизии уже несколько человек были инфицированы коронавирусной инфекцией. Они находятся на домашней изоляции", - сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что в связи с новым всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией с 10 января началось экспресс-тестированиесотрудников центральных аппаратов всех государственных органов.

"Всего было обследовано 602 сотрудника администрация президента, управления делами президента, Службы государственной охраны Госкомитета нацбезопасности Киргизии", - сообщил источник "Интерфакса".

Утром 10 января стало известно, что председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в онлайн-режиме вместо президента Садыра Жапарова. Президент Жапаров с 10 января взял краткосрочный отпуск, но по-прежнему получает полную информацию о ситуации в стране и регионе.