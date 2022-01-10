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Начальник департамента полиции на юге Казахстана покончил с собой

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе акимата Тараза (адмцентр региона).

"К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются", - сказали в акимате.

По сообщению телеграмм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после беспорядков было возбуждено уголовное дело. "Ему грозил трибунал", - написал журналист в понедельник.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Во время массовых беспорядков в Таразе было совершено нападение на акимат области, здание правящей партии "Нур Отан", а также департамент полиции.

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