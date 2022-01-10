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Полковник спецслужбы Казахстана найден мертвым во дворе дома

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев обнаружен мертвым во дворе дома, где он проживал, сообщила пресс-служба КНБ республики.

Тело полковника было найдено сегодня, 10 января, в Нур-Султане, говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование, добавили в спецслужбе.

Это второй факт за день, когда гибнут высокопоставленные представители силовых ведомств.

Так, ранее сообщалось, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

Кроме того, в пресс-службе МВД Казахстана "Интерфаксу" заявили, что число погибших в ходе беспорядков сотрудников силовых структур возросло до 17 человек.

Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
КНБ Казахстан Нур-Султан

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