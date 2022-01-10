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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент Казахстана отметил, что беспорядки готовились длительное время

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Подготовка к беспорядкам в Казахстане шла продолжительное время. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка - год, два, три, - покажет следствие", - сказал Токаев.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Сообщалось о погибших и пострадавших. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения. 6 января Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев.

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