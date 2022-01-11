Токаев обвинил отдельных руководителей департаментов спецслужб в измене долгу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Во время беспорядков в регионах Казахстана некоторые руководители департаментов Комитета нацбезопасности покинули офисы, оставив там оружие и секретные документы, заявил в мажилисе президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов Комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию", - сказал он.

Одновременно он отметил мужество спецназа МВД и военнослужащих Минобороны и Службы государственной охраны "в отражении террористической агрессии".

Все детали и причины трагедии, а также то, почему власти пропустили подготовку терактов, раскроет специальная следственная группа, продолжил президент.

"Крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта, почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств, почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации агентов терроризма. Специальная следственная оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу и раскрыть все причины и детали трагедии, - сказал Токаев. - Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками".

Ранее в Кремле заявили, что расследовать события в Казахстане и искать организаторов беспорядков будет исключительно казахская сторона и назвал расследование внутренним делом суверенного государства.

Токаев 7 января в обращении к народу пообещал устроить "разбор полетов" и выяснить, почему власти "проспали" подготовку терактов.

11 января он потребовал обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений, повысить уровень ответственности их руководителей. Он также сформулировал несколько поручений по кардинальной реорганизации всей системы обеспечения национальной безопасности.

"Предстоит перестроить работу наших вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели - максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба", - сказал он.