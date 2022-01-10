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Путин предложил улучшить процедуру использования сил ОДКБ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования процедуры использования совместных сил в рамках ОДКБ.

"Нам надо подумать о совершенствовании процедур принятия решений об использовании совместных сил. Решения были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были единообразными. И это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом жаловаться особенно не на что", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Выступая с заключительным словом на внеочередном саммите ОДКБ, президент РФ остановился на нескольких моментах. "Во-первых, очень высокий уровень нашего взаимодействия и готовность коллег работать, действительно, в полном смысле этого слова в любое время дня и ночи. Вот это мы видели в ходе прошедших и не закончившихся пока событий. Это, конечно, результат того высокого доверия, которое сложилось между нами за годы совместной работы", - сказал Путин.

Он также отметил, что Россия продолжит уделять приоритетное внимание укреплению отношений с государствами-членами ОДКБ. Путин заявил, что силы ОДКБ обеспечивают контроль властей Казахстана над важными инфраструктурными объектами и позволяют силовикам этой страны заниматься борьбой с террористами.

"Миротворческий контингент с ходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей. Именно казахстанских властей. А казахстанские силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно", - сказал Путин ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ в понедельник.

Он пояснил, что военнослужащие контингента ОДКБ заместили казахских силовиков в задачах защиты объектов инфраструктуры и "дали возможность президенту Казахстана применять свои силы и средства для наведения порядка в стране".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности и необходимо укреплять механизмы кризисного реагирования организации.

"В зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности. Продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу и озабоченность ввиду предоставления информации о вовлеченности международных террористических образований", - сказал Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

По его словам, в недавнем прошлом "мы сами столкнулись с появлением иностранных боевиков-террористов в нашем регионе".

Премьер Армении отметил, что среди ключевых приоритетов председательства Армении в ОДКБ – укрепление механизмов кризисного реагирования организации. "Исходя из этого, ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивания совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что послужило бы дальнейшему развитию взаимодействия между государствами и укреплению соответствующих структур и механизмов Организации", - заявил Пашинян.

Казахстан ОДКБ Владимир Путин

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