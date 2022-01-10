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В Кремле заявили, что организаторов беспорядков найдет сам Казахстан

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Деструктивные силы, которые стоят за беспорядками в Казахстане, установит и назовет, казахстанское следствие, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И это не дело России - называть, это внутреннее дело Казахстана - суверенного государства, - сказал он. - Следствие, естественно, будет вести и ведет сам Казахстан, казахстанские специалисты".

На этом же брифинге он отметил, что события в Казахстане стали неожиданностью как для России, так и для других членов Организации Договора о коллективной безопасности, но добавил, что квалифицировать угрозы должны сами казахстанцы.

10 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что мировому сообществу будут представлены доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против Казахстана и что в беспорядках участвовали иностранцы.

"Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти", - подчеркнул президент.

5 января Токаев запросил помощи у ОДКБ в связи с нападением на страну.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан ОДКБ Касым-Жомарт Токаев Дмитрий Песков

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