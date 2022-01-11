Virgin Orbit запустит ряд спутников на орбиту Земли 13 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Частная аэрокосмическая компания Virgin Galactic выведет несколько коммерческих спутников на низкую околоземную орбиту Земли 13 января в рамках миссии Above the Clouds, сообщила компания в твиттере.

"Стартовое окно для третьего коммерческого запуска компании Virgin Orbit, получившего имя Above the Clouds, открывается в эту среду, 12 января (13 января мск - ИФ)", - говорится в сообщении компании в соцсети.

По плану модифицированный самолет Boeing 747 с прикрепленной к нему ракетой-носителем LauncherOne поднимется со взлетной полосы аэродрома Мохаве в Калифорнии 12 января в период между 13:00 и 15:30 по Тихоокеанскому времени (13 января, 00:00 - 2:30 по московскому времени). Примерно через час после начала полета ракета будет отстыкована, после чего она включит двигатели и продолжит путь до намеченной орбиты самостоятельно.

По данным компании, в рамках запуска на орбиту высотой 500 км будут выведены спутники для космической испытательной программы Пентагона, в том числе для проверки технологий связи и навигации объектов в космическом пространстве, аппарат, разработанный Корнеллским университетом, а также спутники польской компании SatRevolution и американской SpireGlobal.

Этот запуск станет четвёртым для ракет этой серии.

По информации разработчиков, ракета-носитель LauncherOne способна выводить до 300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 500 км.