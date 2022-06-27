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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Бразилия разрешила Virgin Orbit запуск ракеты системы воздушного старта

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания Virgin Orbit Holdings Inc., входящая в Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона, сообщила, что получила лицензию оператора в Бразилии.

Теперь она сможет запустить ракету системы воздушного старта LauncherOne с бразильского центра запусков Алкантара в штате Мараньян.

Virgin Orbit рассчитывает провести первый запуск в Бразилии в 2023 году. Для этого она использует модифицированный самолет Boeing 747. С самолета на определенной высоте будет сброшена двухступенчатая ракета, которая должна будет выйти на орбиту со спутниками на борту.

Virgin Orbit Virgin Group Бразилия Ричард Брэнсон Великобритания Алкантара Мараньян Boeing 747.
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