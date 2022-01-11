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Токаев предложил кандидатуру Смаилова на пост премьера Казахстана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру временно исполняющего обязанности премьер-министра Алихана Смаилова на должность главы кабинета министров.

Свое предложение Токаев огласил во вторник на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента. Сейчас палата обсуждает предложенную кандидатуру.

Согласно Конституции, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение этой палаты кандидатуру премьер-министра для получения согласия на его назначение.

5 января Токаев принял отставку правительства страны. Исполнение обязанностей премьер-министра было временно возложено на Смаилова, первого вице-премьера в составе ушедшего правительства.

Отставке правительства Казахстана предшествовали массовые протесты. Начавшиеся 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросли в протесты по всей стране. В ряде городов Казахстана люди вышли на улицы в поддержку митингующих в Жанаозене. Помимо требований о снижении цен на газ люди стали выдвигать требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и другие. В самом крупном городе страны Алма-Ате начались массовые беспорядки.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Алихан Смаилов

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