Правительство Казахстана ушло в отставку
Нур-Султан. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.
Соответствующий указ Токаев подписал в среду, документ опубликован на сайте главы государства.
"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан", - говорится в указе.
"Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича (первый вице-премьер в составе ушедшего правительства - ИФ-К)", - говорится в документе.
Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
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