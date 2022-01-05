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Правительство Казахстана ушло в отставку

Нур-Султан. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Соответствующий указ Токаев подписал в среду, документ опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан", - говорится в указе.

"Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича (первый вице-премьер в составе ушедшего правительства - ИФ-К)", - говорится в документе.

Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Новость дополняется.

Казахстан правительство отставка

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