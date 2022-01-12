Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:18Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

В Госдепе США предложили РФ выбор между деэскалацией и конфронтацией с последствиями

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предложила России выбор между деэскалацией с дипломатией и конфронтацией с последствиями на пресс-конференции после совета Россия - НАТО в среду.

В РоссииРФ сообщила НАТО, что ей нужно время для ответа на предложение о следующих встречахЧитать подробнее

"Это Россия должна сделать стартовый выбор - деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями", - заявила Шерман на пресс-конференции. Она отметила, что союзники надеются, что Россия выберет "мир и безопасность".

Шерман добавила, что США и НАТО готовы продолжать диалог с Россией. Она подчеркнула, что сам факт, что РФ на встрече с НАТО не отвергла идею о дальнейших консультациях и попросила время на оценку предложения - позитивное развитие событий.

США Россия

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США снизились на 4,55 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 4,55 млн баррелей за неделю
Массовые протесты в Казахстане

Вывод сил ОДКБ из Казахстана займет десять дней

Генсек НАТО заявил о риске вооруженного конфликта в Европе

Генсек НАТО заявил о риске вооруженного конфликта в Европе

Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

AstraZeneca попросит зарегистрировать в РФ ее вакцину после изучения комбинации со "Спутником"

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

Tesla в 2021 году увеличила выпуск автомобилей на заводе в Шанхае в 3,4 раза

Массовые протесты в Казахстане

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января
Массовые протесты в Казахстане

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });