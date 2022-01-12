В Госдепе США предложили РФ выбор между деэскалацией и конфронтацией с последствиями

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предложила России выбор между деэскалацией с дипломатией и конфронтацией с последствиями на пресс-конференции после совета Россия - НАТО в среду.

"Это Россия должна сделать стартовый выбор - деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями", - заявила Шерман на пресс-конференции. Она отметила, что союзники надеются, что Россия выберет "мир и безопасность".

Шерман добавила, что США и НАТО готовы продолжать диалог с Россией. Она подчеркнула, что сам факт, что РФ на встрече с НАТО не отвергла идею о дальнейших консультациях и попросила время на оценку предложения - позитивное развитие событий.