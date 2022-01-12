РФ сообщила НАТО, что ей нужно время для ответа на предложение о следующих встречах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российская делегация сообщила НАТО, что ей потребуется время для ответа на предложения о формировании графика дальнейших встреч, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы предложили серию встреч. Российская сторона позитивно отреагировала на идею, но сообщила, что ей нужно время, чтобы ответить", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе Совета Россия-НАТО.

По словам генсека, альянс согласен обсуждать с Россией вопросы безопасности, включая применение ракет в Европе, но российская сторона пока не готова к четкому графику возможных встреч по этой теме.

"Речь идет о взаимных, подлежащих проверке ограничениях на ракеты в Европе. С российской стороны нам дали понять, что сегодня они не готовы согласовать подробный график встреч", - сообщил Столтенберг.

"Возможно, Россия подробнее раскроет свою позицию, но во всяком случае она проявила общую готовность к продолжению диалога, а страны НАТО заявили, что нам нужны конкретные предложения, чтобы обсуждать вопросы транспарентности, сокращения рисков, контроля над вооружениями с целью обеспечить подлежащее проверке ограничение ракет", - продолжил глава Североатлантического альянса.

При этом он выразил мнение, что стороны оказались в этой ситуации, "потому что Россия нарушила ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)". "Теперь происходит крах этого договора из-за массовых нарушений со стороны России, которая стала развертывать свои ракеты вопреки договору", - заявил генсек НАТО.

Он подтвердил готовность альянса участвовать в переговорах и поддерживать контроль над вооружениями.

"Я знаю, что бывает трудно достичь соглашения, но нам нужны подлежащие проверке сбалансированные ограничения. Это касается обычных и ядерных сил", - подытожил Столтенберг.