Минздрав Израиля увеличил срок действия сертификатов о вакцинации для туристов из РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Израиля смягчило требование по сроку действия сертификатов вакцинации "Спутником V" для въезжающих в страну российских туристов: вместо месяца он теперь составляет полгода, следует из сообщения на сайте ведомства.

"Привитые "Спутником" будут считаться вакцинированными при условии положительного результата серологического анализа, сданного при въезде в Израиль. Срок, в течение которого они считаются вакцинированными: при наличии электронного удостоверения о пройденных вакцинациях - в течение полугода с момента получения последней дозы вакцины, или до 28 февраля 2022 года - согласно более поздней из двух дат", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отмечает Минздрав, электронное удостоверение можно получить на сайте corona.health.gov.il, там нужно ввести свои личные данные, а также данные сертификата о вакцинации и даты прививок.

Ранее сообщалось, что с 9 января российским туристам, привитым "Спутником V", можно посетить Израиль только в течение месяца после начала действия вакцины.

Российским туристам также потребуется платный тест на антитела по прибытии в страну, он обойдется примерно в три тысячи рублей. Помимо этого, для посещения Израиля вакцинированный турист из любой страны должен заполнить анкету прибывающего, а также сделать тест на COVID-19 перед вылетом, а затем после прибытия в международный аэропорт Бен-Гуриона - еще один тест. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. Не вакцинированные туристы въезжать не могут.