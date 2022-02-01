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Голикову попросили разрешить въезд в Россию израильтянам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр туризма Израиля Йоэль Развозов в письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой попросил разрешить въезд в Россию гражданам Израиля, сообщаила пресс-служба израильского туристического ведомства.

Министр напомнил, что в ноябре 2021 года после его поездки в Москву правительство Израиля решило открыть границу для россиян, привившихся от коронавируса "Спутником V", и обеспечило им комфортную процедуру въезда.

Теперь в Минтуризма ждут от правительства России ответного шага.

Министр напомнил, что с марта 2020 года "десятки тысяч израильтян не имеют возможности повидаться со своими друзьями и близкими на территории России, многие совместные предприятия и бизнесы страдают из-за отсутствия такой возможности" и возобновление поездок будет важным шагом как для государств, так и для граждан.

"Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен российской стороной в положительном ключе уже в самое ближайшее время", - цитирует пресс-служба Развозова.

Минтуризма Израиля напомнило, что в ноябре 2021 года вопрос о возобновлении взаимных поездок обсуждался с главами российскх Минздрава и Роспотребнадзора Михаилом Мурашко и Анной Поповой, и что стороны достигли взаимопонимание.

Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V".

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Израиль коронавирус Минздрав Йоэль Развозов Татьяна Голикова Спутник V

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