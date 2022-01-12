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В США предложили ввести санкции против руководства и банков РФ в случае вторжения на Украину

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - САмериканские сенаторы-демократы в среду предложили ввести санкции против российского руководства в случае нападения РФ на Украину.

В законопроекте, подготовленном сенаторами, говорится, что в случае такой агрессии президент США Джо Байден должен максимум за 60 дней ввести ограничительные меры против президента и премьер-министра РФ, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, главнокомандующих сухопутными и воздушно-космическими силами, главнокомандующего военно-морским флотом, командующих воздушно-десантными и ракетными войсками, командующего Силами специальных операций РФ и командующего тыловым обеспечением ВС РФ.

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Пакет санкций включает в себя блокирование и запрет на проведение любых операций с имуществом или в интересах находящихся под санкциями лиц, если это имущество или интересы находятся на территории США или находятся под контролем гражданина США. Кроме того, подсанкционным лицам будет запрещен въезд в США, им нельзя будт выдавать визы или другие въездные документы. Выданные ранее документы, разрешающие въезд в США, будут аннулированы.

Кроме того, санкции предлагается ввести против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Промсвязьбанка, Совкомбанка и Транскапиталбанка.

Также, среди прочего, сенаторы предлагают президенту США запретить американцам любые транзакции с российским госдолгом. Речь идет только об операциях, проводимых после вступления в силу закона.

США Россия Украина

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