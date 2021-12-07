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Байден рассматривает вариант санкций против российских банков и РФПИ

Предлагаемые меры могут коснуться возможности РФ конвертировать рубли в доллары и другие валюты

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Согласно данным этих лиц, санкции, в том числе против некоторых крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), - среди вариантов, которые президент США Джо Байден может изложить во время разговора с Путиным во вторник", - сообщает агентство.

Источники утверждали, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность РФ конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Кроме того, как сообщает Bloomberg, США могут также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке.

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Накануне CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что администрация Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT. Телеканал назвал такую меру "ядерной опцией". При этом Bloomberg, ссылаясь на источники, отметил, что это может нанести ущерб простым гражданам, в связи с чем американские официальные лица больше рассматривают меры в отношении конвертации валют.

По информации CNN, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента РФ, энергетических компаний, банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга. "Высока вероятность, что меры могут коснуться ведущих российских олигархов. Речь идет об ограничении их проездок за границу, а возможно - о том, чтобы закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт", - пишет CNN.

При этом CNN отмечает, что по словам собеседников, финальных решений по перечню возможных ограничительных мер не приято. В сообщении говорится, что Вашингтон консультируется с европейскими партнерами, "многие из которых поддерживают тесные экономические отношения с Россией" в надежде, что возможные санкции можно будет скоординировать и с ними.

В пятницу президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Позднее во вторник состоится разговор президента РФ Владимира Путина с Байденом. Как сообщали в Кремле, видеоконференция запланирована на 18:00 по московскому времени.

США Россия РФПИ Джо Байден

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