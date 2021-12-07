Байден рассматривает вариант санкций против российских банков и РФПИ

Предлагаемые меры могут коснуться возможности РФ конвертировать рубли в доллары и другие валюты

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Согласно данным этих лиц, санкции, в том числе против некоторых крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), - среди вариантов, которые президент США Джо Байден может изложить во время разговора с Путиным во вторник", - сообщает агентство.

Источники утверждали, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность РФ конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Кроме того, как сообщает Bloomberg, США могут также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке.

Накануне CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что администрация Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT. Телеканал назвал такую меру "ядерной опцией". При этом Bloomberg, ссылаясь на источники, отметил, что это может нанести ущерб простым гражданам, в связи с чем американские официальные лица больше рассматривают меры в отношении конвертации валют.

По информации CNN, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента РФ, энергетических компаний, банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга. "Высока вероятность, что меры могут коснуться ведущих российских олигархов. Речь идет об ограничении их проездок за границу, а возможно - о том, чтобы закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт", - пишет CNN.

При этом CNN отмечает, что по словам собеседников, финальных решений по перечню возможных ограничительных мер не приято. В сообщении говорится, что Вашингтон консультируется с европейскими партнерами, "многие из которых поддерживают тесные экономические отношения с Россией" в надежде, что возможные санкции можно будет скоординировать и с ними.

В пятницу президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Позднее во вторник состоится разговор президента РФ Владимира Путина с Байденом. Как сообщали в Кремле, видеоконференция запланирована на 18:00 по московскому времени.