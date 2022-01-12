США ввели санкции против связанных с КНДР россиянина и московской компании

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минфин США ввел ограничительные меры против зарегистрированной в Москве компании "Парсек" и семи физических лиц, связанных с КНДР, сообщается в среду на сайте ведомства.

В списке числится россиянин Роман Алар, а также несколько граждан северокорейского происхождения, проживающих в Китае и России.

Ограничительные меры предполагают запрет на транзакции или ведение дел с попавшими в список лицами для граждан США и американских компаний.

В министерстве пояснили, что эти меры - ответ на нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.