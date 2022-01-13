Блинкен назвал фирму из РФ "источником товаров" для ракетной программы КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил российскую фирму "Парсек" в качестве "ключевого источника" товаров и технологий для изготовления северокорейских ракет.

"Отношения по закупкам и поставкам между О Ен Хо (гражданин КНДР - ИФ), Романом Анатольевичем Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий, применимых к ракетам, для ракетной программы КНДР", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

Отмечается, что согласно данным госдепа, в период с 2018 по 2021 год гражданин КНДР, проживающий в России, О Ен Хо закупал и предпринимал усилия по закупке предметов, применимых к ракетам, из третьих стран от имени ракетной программы КНДР.

Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что в период с 2016 по 2021 год О Ен Хо работал с российской компанией ООО "Парсек" и гражданином России, директором по развитию этой компании Романом Аларом над закупкой множества товаров для применения в баллистических ракетах. По словам Блинкена, деятельность вышеуказанных лиц "существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки КНДР".

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел ограничительные меры против зарегистрированной в Москве компании "Парсек" и против семи физических лиц, связанных с КНДР. В списке числится россиянин Роман Алар, а также несколько граждан северокорейского происхождения, проживающих в Китае или России. Ограничительные меры предполагают запрет на транзакции или ведение дел с попавшими в список лицами для граждан США и американских компаний. В министерстве пояснили, что эти меры - ответ на нарушение режима нераспространения.